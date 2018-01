La Lega tra il Movimento 5 stelle e CasaPound

Mattinata di lavoro al Viminale per la presentazione dei loghi e dei programmi dei partiti e delle coalizioni. Una discreta fila anche se ci sarà tempo fino a domenica per adempiere a uno dei primi passaggi obbligati prima del voto del 4 marzo.

Delle curiosità abbiamo parlato in un altro articolo. Colpisce la collocazione in cui si ritrova la Lega, messa in mezzo al Movimento 5 Stelle alla sua sinistra e CasaPound alla sua destra.

Matteo Salvini non dovrebbe avere da ridire. Con lui probabilmente la maggioranza del suo partito. Chissà però come vivranno il fatto che questa giornata ora rende ufficiali due cose: dal logo scompaiono definitivamente il Nord e la Padania. L’altra novità riguarda il popolare social network dei cinguettii visto che l’account di Twitter diventa @legasalvini.