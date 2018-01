La Lega Nord ha scelto Attilio Fontana come candidato alla Regione

E’ Attilio Fontana il candidato del centrodestra alla Regione Lombardia per la Lega Nord, dopo la rinuncia di Roberto Maroni a una seconda candidatura alle elezioni del 4 marzo.

Ad annunciarlo il Segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, «Attilio Fontana è stato indicato all’unanimità da tutti i membri del Consiglio Nazionale della Lega Lombarda come candidato governatore per la RegioneLombardia».

L’ex Sindaco di Varese, in prima battuta, ha dichiarato: «Ringrazio il movimento per la fiducia espressa nei miei confronti, sono onorato e darò il massimo per la nostra Lombardia. Prenderò immediatamente contatti con tutti gli alleati del centrodestra che spero di incontrare entro la giornata di domani». A breve Forza Italia e Fratelli d’Italia si pronunceranno quindi su questa candidatura.