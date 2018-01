“La luna collasserà sulla terra”: fumetto, live painting e musica

Sabato 20 gennaio 2018 il Quarto Stato di Cardano propone una serata di live painting e musica dal vivo, con la presentazione della graphic novel “Allen Meyer”.

“In una Milano di metà Ottocento sul baratro di una guerra civile, si diffonde un’insensata credenza popolare, ovvero che la Luna collasserà presto sulla Terra: Allen Meyer è rimasto l’unico a non crederci.”

Il libro racconta di una grande storia d’amore e al contempo offre una fotografia senza sconti sul ruolo dell’informazione e sulla manipolazione dell’opinione pubblica ai nostri giorni.

Paolo Castaldi dipinge dal vivo e presenta il suo ultimo graphic novel ‘Allen Meyer’ (editore BeccoGiallo, 2017) accompagnato dalla voce e dalla chitarra di Teo Manzo (Premio Fabrizio De André per la Poesia 2016), autore de Le Piromani (Libellula, 2015), concept album di sedici brani che ha ispirato l’opera.

Attiva dal 2005 nel cuore di Padova, fondata e diretta da Guido Ostanel e Federico Zaghis, è stata giudicata Migliore Iniziativa Editoriale dell’anno a Lucca Comics & Games “per l’impegno, la coerenza e il coraggio dimostrato in un contesto politico e sociale dove è diventato troppo facile dimenticare.”

Il nome è un omaggio alla coraggiosa esperienza editoriale del foglio satirico antifascista “Il Becco Giallo”, che negli anni Venti utilizzava il disegno per criticare e incalzare il potere: il suo simbolo era un merlo con il becco sempre aperto, a gridare verità che non si volevano divulgare.

PROGRAMMA DELLA SERATA

dalle 19.30 possibilità di cenare con il menù del giorno o con il ricco menù del Circolo

dalle 21.30 presentazione di ALLEN MEYER in Live Painting & Music

L’ingresso al Circolo Quarto Stato è sempre LIBERO, GRATUITO e CONSIGLIATO; PRENOTAZIONE CONSIGLIATA PER LA CENA