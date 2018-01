La notte bianca dei licei classici: tutti gli appuntamenti

Musica, teatro, letteratura. Ma anche arte culinaria, architettura, bullismo. Sono una trentina gli appuntamenti nel calendario della “notte bianca dei licei classici” organizzata dal Cairoli di Varese.

Venerdì 12 gennaio, in tutt’Italia si celebrano i percorsi umanistici che mettono in campo la variegata e brillante offerta formativa che i licei offrono.

Una tradizione che si rinnova da anni e che attira molti spettatori: divisi nelle diverse aule, dalle 18 alle 24, potranno assistere a spettacoli, lezioni, dimostrazioni su argomenti molto diversi tra di loro.

La stessa iniziativa si svolge al Pascoli di Gallarate: sul tema “Il volto nascosto della Luna: dedizione, passione e impegno delle donne nella storia e nel mito”, è stato organizzato un cartellone ricco di conferenze, spettacoli, esibizioni canore e musicali, e osservazione notturna del cielo stellato, con la partecipazione del Gruppo teatrale e della Corale d’istituto e in collaborazione con la Società Gallaratese per gli Studi Patri, con l’ADAA (Associazione Divulgazione Astronomica e Astronautica) e con l’Associazione Amici dei Licei – Fondo Giacomo Taravella.

Tradizione che si rinnova anche al liceo Crespi di Busto Arsizio che , dalle 18 alle 24, attende genitori e spettatori nell’aula magna del liceo per ricordare insieme le motivazioni che hanno portato alla nascita di questo evento di respiro nazionale. Dalle 18.30 inizieranno le diverse attività: cruciverba in latino, installazione con rievocazione dell’oracolo di Delfi, rappresentazioni teatrali e letture dai classici agli autori moderni e contemporanei , dibattiti, concerti e un banchetto con vivande del periodo greco e romano

Prenderà il via alle 17.30, infine, la notte bianca del liceo Legnani di Saronno. L’apertura della manifestazione è prevista in aula magna, poi, dalle 18, tutti smistati in diverse aule per assistere a rappresentazioni e letture ma anche a rappresentazioni di opere artistiche, proiezioni, degustazioni. Dalle 18 alle 20 sarà attivo un infopoint di orientamento per la scelta del percorso classico.

