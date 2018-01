La Openjobmetis precipita: sconfitta in volata e ultimo posto

Ora tutti i campanelli d’allarme sono accesi. La Openjobmetis perde di nuovo – quinta in fila – lo fa in casa contro Torino (89-92) e si ritrova nel gruppo delle ultime in classifica dopo la vittoria di Pesaro che ha portato a 8 punti la quota “fanalino di coda”. Peggio di così non poteva andare a Masnago, dove la squadra di Caja gioca una gara per lunghi tratti al di sopra delle proprie possibilità ma che nell’ennesimo finale in volata regala solo amarezze. Una costante, quella delle sconfitte allo sprint, dolorosa e pericolosissima, che ricorda sinistramente i tanti KO dell’anno dell’ultima retrocessione.

Varese paga ancora a caro prezzo l’assenza di un titolare – nonostante un Avramovic ottimo – e il pesantissimo dazio in regia che risponde al nome di Cameron Wells. Ancora una volta l’americano, che di questa squadra doveva essere leader, finisce sul banco degli imputati e, onestamente, forse è giunta l’ora di metterlo seriamente in discussione. In una sera in cui diversi biancorossi si spremono all’infinito per trovare il successo, il playmaker chiude con 2 su 11 al tiro e un solo assist, il tutto condito da un terribile errore nel momento chiave, un’infrazione di 5” su rimessa dopo un timeout chiamato da Caja. La situazione – che ti insegnano fin da bambino – in cui la palla va sparata sul piede del difensore piuttosto che “morire” con la palla in mano. Un errore da principiante per un giocatore che troppo spesso è stato un fardello per la squadra.

Ancora una volta Varese resta quindi incompiuta, e viene da mangiarsi le mani per la serie chilometrica di sconfitte fotocopia. Il rammarico è se possibile peggiore di altre volte, perché contro Torino si è vista un’Openjobmetis capace anche di correre a ritmi alti, di segnare tanti (51 punti alla pausa, 89 alla fine) e di cavare il massimo dai vari Ferrero, Tambone, Natali, ma pure Pelle – almeno all’inizio – e Avramovic. Difficile dispensare insufficienze (Wells ovviamente escluso), ma le “belle sconfitte” continuano a non muovere la classifica. Ora, con le trasferte di Venezia e Cantù all’orizzonte inframezzate dalla partita interna con la corazzata Milano (magari talvolta ammaccata, ma sempre di altro pianeta stiamo parlando…), per i biancorossi il futuro si preannuncia nero. E non è neppure il caso di guardare alle sconfitte degli altri, perché se non si aggiungono punti alla graduatoria si resta nelle sabbie mobili. Quelle che collegano la Serie A con il terribile piano di sotto.

OPENJOBMETIS VARESE – FIAT TORINO 89-92

VARESE: Wells 9 (1-6, 1-5), Avramovic 17 (5-8, 1-3), Okoye 20 (5-8, 2-7), Ferrero 15 (3-4, 2-6), Pelle 14 (6-9); Natali 2 (0-1), Vene (0-1), Tambone 6 (0-1, 2-5), Cain 6 (3-5). Ne: Bergamaschi, Parravicini, Seck. All. Caja.

TORINO: Jones 2 (1-2), Garrett 18 (6-9, 2-5), Patterson 30 (4-10, 6-8), Okeke 11 (1-2, 3-5), Iannuzzi 10 (5-8); Vujacic 14 (6-10, 0-2), Poeta 2 (1-3, 0-2), Stephens, Washington (0-1 da 3), Mazzola 5 (1-1, 1-2). Ne: Parente. All. Banchi.

ARBITRI: Filippini, Attard, Nicolini.

NOTE. Parziali: 22-18, 51-40; 69-65. Da 2: V 23-43, T 25-45. Da 3: V 8-26, T 12-25. Tl: V 19-23, T 6-7. Rimbalzi: V 41 (18 off., Okoye, Cain 10), T 31 (11 off., Okeke 6). Assist: V 17 (Natali 4), T 17 (Garrett 5). Perse: V 8 (Pelle, Tambone, Cain 2), T 13 (Garrett, Okeke 3). Recuperate: V 5 (Cain, Ferrero 2), T 2 (Patterson, Iannuzzi 1). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo: Garrett (31.30). Spettatori: 4.051. Incasso: 56.520.