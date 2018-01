La Oprandi è “poeta Bosino 2018” grazie alle fake news

Un vero e proprio “filotto”: Luisa Oprandi ha vinto per la quinta volta – su cinque partecipazioni – il premio Bosino.

E’ stata lei infatti a ricevere ieri sera, 25 gennaio 2018, il premio di “Poeta Bosino 2018”: il riconoscimento le è stato conferito durante la Festa d’ra Giobia 2018, organizzata dalla famiglia Bosina e svoltasi nella sala Campiotti della Camera di Commercio.

A farla vincere è stata una “bosinata”, cioè un componimento ironico in rima e in dialetto: «La mia “I dì du la merla” parlava di quelle chiacchiere di paese che passano di bocca in bocca e si ingigantiscono o distorcono totalmente, fino a diventare completamente false – spiega Oprandi Di fatto, ho raccontato delle fake news, come si facevano una volta».

La “bosinata sulle fake news” non era l’unico componimento che Oprandi ha consegnato alla famiglia Bosina: un altro, più serio era dedicato all’incendio del Campo dei Fiori, visto come una violenza a una donna: «L’ho ideato il 28 ottobre: mentre io partecipavo a un reading di poesie contro la violenza alle donne, in piazza del Podestà, dietro di noi bruciava il Campo dei Fiori. L’accostamento, e l’ispirazione, sono arrivati da lì».

Dopo di lei, il secondo posto se lo è aggiudicato Michele Piacenza con il componimento dialettale “Da dre a la memoria”. Al terzo posto invece è arrivato Luigi Carlo Binda con “I duu spositt”.