La pioggia non ferma il ricordo per Giulio Regeni

Il 25 gennaio 2018 sono trascorsi due anni esatti dalla scomparsa di Giulio Regeni al Cairo.

Galleria fotografica Una manifestazione per Giulio Regeni 4 di 11

Amnesty International si è mobilitata per ricordare il ricercatore e a Varese a farsi promotore dell’iniziativa a Varese è stato Alessandro Goitan, che su Facebook ha lanciato l’appello per l’adunata in memoria di Giulio Regeni, invitando a partecipare amministrazione comunale, consiglieri e gente comune.Senza discorsi, senza bandiere, solo con un cartello giallo.

E così è stato: malgrado la pioggia, diverse persone – circa un centinaio, tra cui anche assessori e consiglieri comunali – hanno risposto all’appello: con i cartelli gialli, e tanta voglia di chiedere verità per questa brutta storia.

PER SAPERNE DI PIÙ