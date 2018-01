La pizzata a sostegno del canile

Si chiama “Pizza e Cora” ed è in programma a San Valentino “per, scaldare ‘o core” dei nostri cani!”, dicono gli organizzatori.

“La nostra Cora vi invita tutti quanti a festeggiare, con un po’ di anticipo, un San Valentino in cui celebrare anche l’amore per gli amici a 4 zampe ospiti del Canile di Varese!”.

Appuntamento per lunedì 5 Febbraio alle ore 20, Pizzeria Piedigrotta di Varese, Via Romagnosi 9.

“Potrete assaggiare la migliore pizza di Varese e contribuire così al mantenimento dei cani del Canile”.

Il menù prevede pizza bibita dolce e caffè a 20 euro

(pizza vegetariana a scelta tra le 33 proposte del menù Piedigrotta!)

Il ricavato verrà utilizzato per il mantenimento dei cani del Canile di Varese.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 febbraio

Tel: 345 5787300 – E-mail: info@legadelcane-va.it