La riforma protestante torna in Villa Truffini

Il quarto incontro del ciclo di Dialogo con la Città, organizzato dalla Comunità Pastorale del Santo Crocifisso avrà come titolo Riforma e unità: perché il mondo creda per la ricorrenza del V centenario della Riforma protestante avviata da Martin Lutero, e sarà sul tema “Protestantesimo, Cattolicesimo e genesi del capitalismo”.

Appuntamento mercoledì 24 gennaio 2018 alle ore 21,00, in Villa Truffini, in Corso Bernacchi a Tradate. «Anche il capitalismo ha le sue radici nella competizione, nel confronto tra le due confessioni cristiane, del cattolicesimo e del protestantesimo. Ma come è nato? E quali sono i contributi ad esso delle due confessioni?»