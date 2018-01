La salute “diventa” digitale e gli esami si fanno con lo smartphone

Il digitale ha cambiato e continua a cambiare moltissimi aspetti della nostra vita, a volte in peggio – basti pensare alle nuove dipendenze legate ad internet o alle cosiddette “malattie da smartphone” – a volte in meglio.

La sanità è uno di quei campi in cui il digitale può davvero creare benefici portando vantaggi concreti non solo all’individuo ma più in generale alla pratica medica.

La trasmissione del dato in modalità wireless o bluetooth, le health app, i sensori indossabili che permettono di monitorare in tempo reale i segnali elettrici e biochimici dell’organismo o di rilevare la presenza di varie malattie, sono solo alcune delle innovazioni che il digitale ha reso possibili in campo medico.

«Molti medici utilizzano ancora i vecchi elettrocardiografi per fare l’ECG ai pazienti ma la tecnologia si è evoluta», commenta Stefano Carugo, docente di Cardiologia dell’Università di Milano, primario del reparto di Cardiologia dell’Ospedale San Paolo nonché responsabile a livello nazionale del gruppo di lavoro per la Società Italiana di Cardiologia per la teletrasmissione del dato cardiologico.

Oggi, infatti, è possibile eseguire l’elettrocardiogramma con apparecchiature più moderne e teletrasmettere i risultati al medico refertatore via bluetooth attraverso lo smartphone.

Sempre quasi fantascienza ma non lo è, perché un nuovo modo di fare medicina e ricerca è già possibile.