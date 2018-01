La signora dello zoo che salvò gli ebrei di Varsavia

“La signora dello zoo di Varsavia” di Niki Caro verrà proiettato al cinema Nuovo per il Giorno della Memoria martedì 30 gennaio alle ore 15.30 e alle ore 20 e mercoledì 31 gennaio alle ore 15.30 e alle ore 21. Il film è ambientato nella Polonia 1939 invasa dai nazisti tedeschi. La città di Varsavia viene ripetutamente bombardata e così Antonina e suo marito Jan, custode dello zoo della città, si ritrovano da soli a salvare i pochi animali sopravvissuti. Sgomenti per ciò che sta accadendo al loro amato paese, la coppia deve anche sottostare alle nuove politiche di allevamento del nuovo capo zoologo

nominato dal Reich. Antonina e Jan decidono di utilizzare gli spazi rimasti per mettere in salvo più di duecento ebrei, amici e sconosciuti, con straordinario coraggio. Lo spettacolo è organizzato con il contributo di Anpi Varese sezione Claudio Macchi.