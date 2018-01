La somministrazione funziona, + 26,7% di ricavi per Openjobmetis

Crescono i ricavi di Openjobmetis spa, la prima agenzia per il lavoro quotata in Borsa Italiana nel segmento star. I ricavi preliminari di vendita per l’intero anno 2017 si attestano a 583,9 milioni di euro contro i 460,9 milioni di euro del 2016. Una crescita del 26,7% , pari a 123 milioni, dovuta a un aumento dei ricavi legati all’attività core, ovvero “somministrazione lavoro temporaneo” (+26,9% rispetto al 2016), “ricerca e selezione” (+9,7% rispetto al 2016) e dei ricavi per altre attività (+12,8% rispetto al 2016).