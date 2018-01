La Sport Management pronta per le semifinali di Len Euro Cup

È tutto pronto per la partita d’andata della semifinale di Len Euro Cup che mercoledì 24 gennaio alle ore 20 vedrà la Pallanuoto Banco BPM Sport Management ospite nella vasca dei francesi del CN Marsiglia.

Non sarà una sfida facile per il sette di mister Marco Baldineti che andrà ad affrontare la formazione francese che nei quarti della secondo coppa europea aveva eliminato i croati dello Jadran Spalato (con cui il sette bustocco pareggiò in casa nel primo turno di coppa). La Pallanuoto Banco BPM Sport Management però arriverà carica a questa sfida e forte anche dei dieci successi consecutivi in campionato che hanno proiettato la squadra al secondo posto in classifica.

La Pallanuoto Banco BPM Sport Management è partita oggi per Marsiglia con tutti e 14 gli effettivi a disposizione e solo domani lo staff tecnico dei Mastini deciderà i 13 atleti che andranno a referto. La gara di ritorno della semifinale di Len Euro Cup si giocherà il prossimo 28 febbraio alle piscine Manara di Busto Arsizio (VA). La squadra vincitrice sfiderà in finale la vincente dell’altra semifinale e derby d’Ungheria tra FTC Budapest (campione in carica) e Miskolci VLC.

Giuseppe Valentino (difensore Pallanuoto Banco BPM Sport Management): «Siamo pronti e abbiamo preparato tanto questa partita. Andiamo a Marsiglia per fare risultato, anche se sappiamo che loro sono una buona squadra, da non sottovalutare. Vogliamo fare bene per dimenticare la semifinale persa l’anno scorso (quando i Mastini furono eliminati dai rumeni dell’Oradea) e per guadagnarci la qualificazione alla finale nella partita di ritorno davanti al nostro pubblico. Siamo pronti a mettere in vasca tutto lo spirito dei Mastini».

Andrea Fondelli (attaccante Pallanuoto Banco BPM Sport Management): «Dovremo affrontare questa partita come ogni altra partita. Ci vorrà solo più concentrazione ma sono sicuro che essendo una semifinale tutti saranno concentrati al massimo. La tensione sarà alta, loro sono una buona squadra però se noi giocheremo come sappiamo sono convinto che potremo portare a casa il risultato».