La Varese golosa protagonista della “Bellavita”

Due giorni di presentazione del made in Italy ad Amsterdam: è questo Bellavita Expo Amsterdam, il principale trade show dedicato all’enogastronomia italiana in Benelux (Belgio, Olanda e Lussemburgo). che conta oltre 66.000 visitatori e vede più di 80 espositori.

E, tra le eccellenze italiane nel mondo, c’è anche una golosa nicchia varesina: quella dello stand Angelo Poretti, che ha portato con sé, per un più gustoso assaggio dei sette laghi, i salumi alla birra del salumificio Colombo e i prodotti da forno realizzati dalla famiglia Valbuzzi, quella del prestigioso Crotto Valtellina a Malnate (nella foto in alto, Marco Colombo e Maria Vittoria Ferreani Valbuzzi).

«Ci sono andato non solo come imprenditore, ma anche come coordinatore di Aime Agroalimentare, dove ho creato una piccola rete di imprese varesine – Spiega Marco Colombo, del salumificio omonimo, presidente del gruppo Aroalimentare di Aime, che faceva parte della delegazione – La Angelo Poretti ci ha consentito di fare i suoi partner esclusivi nel loro stand, facendoci da main sponsor in questa importante fiera. Dove è successo di tutto, anche di ricevere la visita del console italiano ad Amsterdam».

Da destra: L’ambasciatore italiano in Olanda, Andrea Perugini, degusta una birra nello stand Poretti con Manuela Rognoni, Sales Manager OFF Trade and Export Birrificio Angelo Poretti e Marco Colombo

L’appuntamento di Amsterdam è solo uno dei sei in tutto il mondo per questo grande evento internazionale dedicato al meglio dell’enogastronomia Made-in-Italy nel mondo: Bellavita presenta infatti ogni anno i migliori prodotti Food&Beverage a Londra, Amsterdam, Varsavia, Chicago, Toronto e Cittá del Messico con l’obiettivo di condividere la passione per la cucina italiana con il resto del mondo. «Ma noi ci concentreremo soprattutto sul Benelux – conclude Colombo – il prossimo appuntamento in agenda è Tavola 2018 appuntamento biennale con il mondo dell’alimentazione in Belgio, che si svolgerà l’11 marzo prossimo».