La vittoria più facile del Rugby Varese

La sfida del nono turno già in programma a Varese il 17 dicembre e non disputata per la neve presente sul campo, si sarebbe dovuta recuperare domenica 7 gennaio. Vista l’impossibilità di utilizzare l’Aldo Levi di Giubiano (terreno ancora ghiacciato), la società biancorossa, ha ottenuto l’ok per giocare all’Uslenghi di Tradate contro i Cadetti del Cus Milano.

La squadra milanese però non si è presentata sul campo a causa di assenze e i infortuni e così l’arbitro bergamasco Locatelli ha verificato la situazione che verrà tramutata con un 20 a 0 in favore del Varese (che otterrà 5 punti in classifica, quindi bonus compreso) più multa e penalizzazione per il il Cus Milano.

Decisioni che comunque non influiranno sull’esito della prima fase del torneo di C1, con il Varese già da tempo qualificato alla Poule Promozione e con il Cus ultimo e relegato alla Poule Salvezza.

La prossima gara, l’ultima della prima fase, sarà disputata sabato sera (13 gennaio ore 20,00) a Rovato. I bresciani comandano la classifica del girone con una sola lunghezza di margine sul Varese: nello scontro diretto si deciderà quindi chi sarà la regina di questi primi mesi di campionato per la Poule A del Girone C. Un titolo comunque effimero visto che il verdetto che conta (la promozione in Serie B) si deciderà nella fase finale, al via il 21 gennaio in un girone da sei squadre, formato dalle prime tre delle due poule.