Ladri al centro sociale: tanti danni niente bottino

Una finestra rotta, vetro e serramento, e tre porte interne danneggiate sono le conseguenze del tentativo di effrazione messo a segno nella notte tra sabato e domenica ai danni del centro sociale di via Prampolini alla Cassina Ferrara.

I ladri sono entrati in azione, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, intorno alle 5 del mattino. Sono penetrati da una finestra e hanno iniziato a mettere tutto a soqquadro.

Hanno danneggiato anche le porte interne ma poi è scattato l’allarme anti-intrustione e sono stati costretti a fuggire rapidamente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che per pochi secondi non si sono trovati faccia a faccia con i fuggitivi. I responsabili del centro hanno confermato che nulla risultava mancare. Insomma tanti danni per un furto che è fallito miseramente. L’episodio ha lasciato anche tanta amarezza ai residenti della frazione. Il centro sociale, con il bar ma anche gli spazi per incontri e corsi è uno dei punti di riferimento della comunità.