Lago Maggiore, attenuato il livello di siccità

Il tradizionale presepe di Laveno Mombello quest’anno, è stato sommerso solo a metà. Una visione che ben rendeva l’idea del livello del Verbano che per mesi ha registrato numeri da record, in negativo.

Oggi la grave siccità del Lago Maggiore si è attenuata. Già negli ultimissimi giorni del 2017 il lago aveva iniziato a risalire di pochi centimetri dalla soglia dello 0 idrometrico e nell’ultima settimana ha guadagnato quasi 40 cm.

Alle 14 di oggi, martedì 9 gennaio, il livello ha toccato la sogna di è di 43.3. Una buona notizia ma che è ancora lontana dal raggiungere il livello medio di questo periodo che si attesta intorno ai 90 cm sullo 0 idrometrico. Nei prossimi giorni sono previste ancora piogge, seppure deboli, che dovrebbero comunque favorire il livello del Lago.

Il 2017, per il Verbano, è stato un anno particolarmente asciutto e ha visto ripetuti episodi di prolungata siccità, con grave sofferenza anche del fiume Ticino a cui è difficile garantire in queste condizioni la minima portata vitale. Nei primi giorni del dicembre 2017 ha toccato i 40 centimetri e mezzo sotto lo zero idrometrico, il livello più basso mai toccato in questo periodo, dal 1942 ad oggi, da quando cioè sono iniziate le misurazioni ufficiali.