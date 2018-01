Lavorare in proprio

Introduzione

Il lavoro autonomo è probabilmente il più desiderato, specie da tutte quelle persone abituate a lavorare con un superiore che ordina dal mattino alla sera senza troppi complimenti, ma anche dai più giovani che intravedono possibilità di guadagno da qualche situazione, talvolta vissuta, altre volte immaginata.

In realtà il lavoro autonomo è si un lavoro molto affascinante, ma anche molto complicato: il più delle volte è una vera e propria attività imprenditoriale, e non è esagerato dirlo.

Chi lavora in proprio è il datore di lavoro di se stesso, ed ha facoltà di assumere personale, quindi di avere dipendenti sul libro paga: notevoli sono in tal caso le incombenze da sciogliere, ma non è questo l’articolo per dilungarsi in questi particolari.

A questi particolari possono badare professionisti del settore, perchè vi sono lavori autonomi dove l’obiettivo principale è consigliare aspiranti imprenditori nel cominciare una nuova avventura, senza dover a tutti i costi temerne gli oneri di cui spesso sentiamo parlare.

Idee imprenditoriali

Le idee valide per lavorare e poter vivere con dignità possiamo averle tutti, ma spesso è doveroso rivolgersi a professionisti che ci aiutino a superarne quantomeno gli ostacoli iniziali.

Con l’avvento di internet è diventato comunque più facile trovare opinioni e materiale adatto alle nostre ricerche.

www.idee-commerciali.it è un nuovo blog, dove l’utente può facilmente trovare qualcosa che lo aiuti a rendere reale l’idea che ha in mente.

Il portale è intitolato:

Idee commerciali e consigli imprenditoriali per investire in nuove attività.

L’obiettivo del blog è proprio quello di aiutare i nuovi imprenditori ad aprire, gestire un’impresa o attività nel migliore dei modi, consigliare i giusti investimenti da affrontare per qualsiasi tipo di società, sia essa una s.a.s. (Società in accomandita semplice), una s.n.c.(Società in nome collettivo) o s.r.l.(Società a responsabilità limitata).

Struttura di idee-commerciali.it

Il blog sopra menzionato si presenta all’apertura della pagina con il suo titolo in calce, e prosegue nel più semplice dei modi, senza troppe complicazioni di sorta e anche con pochi banner pubblicitari.

La sua consultazione pertanto risulta decisamente semplice e scorrevole per qualsiasi tipo di utente.

Troviamo in pratica un piccolo motore di ricerca interno per avvicinarci il più possibile al paragrafo che più ci interessa, sulla destra appena sotto un piccolo banner pubblicitario; sotto di esso un elenco di link concernenti articoli che spiegano come aprire una moltitudine di attività; dalla gelateria alla lavanderia, dalla libreria al negozio di moda, ma anche attività molto particolari, come allevamenti di lumache e struzzi, oppure una saponeria o un ufficio postale.

Insomma veramente tanto materiale per accontentare le persone più fantasiose ed originali, nel modo però più coerente e remunerativo possibile.

Nella colonna sinistra troviamo invece il corpo di numerosi articoli in bella mostra, corredati di una foto adeguata all’argomento. Non dimentichiamo che si tratta di un blog, pertanto su idee-commerciali.it si possono fare discussioni e commenti, ma soprattutto scambiarsi opinioni su tutti gli articoli proposti.

Per approfondire sui temi proposti è possibile consultare wikipedia, dove è facile capire nel dettaglio la documentazione necessaria per aprire un negozio ed una nuova partita IVA, nonchè quelli che sono tutti gli oneri fiscali ed aspetti contributivi.

Basta inserire nella query di google frasi tipo: partita IVA-Wikipedia; oppure regimi fiscali-Wikipedia….e così via.