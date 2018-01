Lavori alle fognature, piccoli disagi per il traffico

Piccoli disagi in questi giorni nella zona delle scuole di Luino, appena dietro piazza Risorgimento, per via dei lavori programmati sulla rete fognaria lungo la via Bernardino Luini, proprio sotto al ponte della ferrovia.

Galleria fotografica luino cantiere 16 gennaio 2018 4 di 6

Il cantiere, aperto nel lato sinistra della strada lasciandosi il centro alle spalle, dovrebbe venir rimosso già nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16. Per via dei mezzi al lavoro è stato istituito un semaforo che alterna il transito nelle due direzioni.

Questa mattina a ridosso dell’uscita degli studenti dalle scuole si sono registrate code di alcuni minuti per via del traffico.



Un disagio comunque limitato che dovrebbe terminare già da questa sera: l’ordinanza della polizia locale di Luino riguarda i giorni 15 e 16 gennaio, dalle ore 8,30 alle ore 18,00.