Lavori sulle fognature, provvedimenti sul traffico

Nuovo allacciamento alla fognatura comunale in Via Bernardino Luini nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via De Amicis e Piazza Risorgimento.

È in programma dalle ore 8,30 alle ore 18,00 dei giorni 15 e 16 gennaio 2018 e per questo motivo il Comune di Luino ordina temporanei provvedimenti della disciplina della circolazione stradale.

Per la via Bernardino Luini nel tratto di strada compreso tra Via De Amicis e Piazza Risorgimento è prevista la temporanea istituzione del senso unico alternato da impianto semaforico e/o movieri.

Inoltre ulteriori provvedimenti alla circolazione stradale relativi a “Divieto di Transito” dei veicoli potranno essere adottati in base alle necessità emergenti, ai sensi dell’art. 146 del Codice della Strada, dagli Agenti della Polizia Locale, mediante sbarramenti con deviazioni su percorsi alternativi.

ORDINANZA VIA BERNARDINO LUINI