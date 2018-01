Con le ciaspole in Val Veddasca

La sezione CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone domenica 14 gennaio l’escursione con le ciaspole: “Traccia bianca in Valveddasca“.

La passeggiata prevede la salita alle vette del Sasso Corbaro e monte Covreto sul confine con la Svizzera.

La “Traccia bianca” è un itinerario molto panoramico ideato dal CAI Luino alcuni anni fa e che sta riscuotendo un lusinghiero successo di frequentazione tra gli appassionati dello sport con le ciaspole.

Itinerario: passo Forcora 1200m – Monterecchio 1398m – Sasso Corsaro 1555m – monte Covreto 1593m – Pian della Rogna 1229 – Alpe 9 Fontane 1211m – passo Forcora

Tempo escursione ore 4,00 – Dislivello m 475 – Difficoltà WT2

Programma

Ore 8,20 Ritrovo presso il posteggio Luino-Porto Nuovo a Luino in via Dante

Ore 8.30 partenza con mezzi propri per passo Forcora

Abbigliamento e calzature adeguate – Attrezzatura ciaspole e bastoncini sono consigliate pala da valanga e Arva Pranzo al sacco

Documento valido per l’espatrio

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria

Informazioni e adesioni:

Pro Loco Maccagno Viale Garibaldi, 1, 21010 Maccagno con Pino e Veddascca – 0332 562009;

email info@prolocomaccagno.it

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it