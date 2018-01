Le nuove regole per i bagagli a mano di Ryanair

Cambiano le regole per i bagagli a mano per chi viaggia con Ryanair. La compagnia ha infatti diffuso le nuove norme che prevedono sempre la possibilità di portare un doppio bagaglio a mano ma con diverse limitazioni.

DUE BAGAGLI IN CABINA

Ryanair prevede la possibilità di portare 1 bagaglio con le ruote di dimensioni massime pari a 55x40x20 centimetri e 1 borsa piccola (borsetta, borsa laptop, ecc.) che deve rientrare nelle dimensioni di 35x20x20 centimetri.

Da gennaio però solo i clienti che hanno acquistato Imbarco Prioritario, Plus, Flexi Plus o Family Plus avranno diritto a portare due bagagli a bordo. Tutti gli altri clienti potranno portare a bordo un articolo personale, mentre il trolley sarà imbarcato in stiva (gratuitamente) al gate di partenza.

COSA NON SI PUO’ PORTARE

Il peso massimo del bagaglio con rotelle è di 10 chili e deve poter entrare nel misuratore di bagagli e anche agevolmente nelle cappelliere. Qualsiasi bagaglio che superi il peso o che sia troppo grosso sarà soggetto a un supplemento di 50 euro per bagaglio. La borsa piccola deve invece poter essere inserita sotto il sedile davanti al proprio posto.