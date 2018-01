“Le Parole della Memoria”: canzoni e letture nel Giorno della Memoria

Sabato 27 gennaio alle ore 16 presso la libreria BeBook in via Ramazzotti 41 a Saronno si terrà “Le parole della memoria”, un momento in cui si proverà a tenere alta l’attenzione su questo tema proponendo canzoni e letture dal vivo. Grandi classici, come “Auschwitz” di Guccini o “Se questo questo è un uomo” di Primo Levi, ma anche brani inediti e riflessioni su libri o film come “La Vita è Bella” di Roberto Benigni. Tutto interpretato da musicisti e lettori saronnesi.

«Mantenere la memoria è importante – scrivono gli organizzatori – perché solo ricordando possiamo provare a evitare che certi abomini si ripetano. L’appuntamento durerà un’ora circa. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare».