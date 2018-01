Le reazioni politiche al falò di Laura Boldrini

Sono tante le reazioni che in queste ore stanno arrivando sul caso del fantoccio che rappresentava Laura Boldrini che ieri sera è stato bruciato in una piazza di Busto Arsizio in occasione della giobia. E così, se da un lato in sindaco Emanuele Antonelli contesta le critiche spiegando che è una tradizione quella di bruciare giobie dalle fattezze di politici è una tradizione, dall’altro si alzano molte voci polemiche.

Le prime sono quelle dei giovani padani che già ieri sera hanno diffuso questo comunicato stampa:

Il coordinamento federale del Movimento Giovani Padani si dissocia nella maniera più assoluta rispetto a quanto accaduto questa sera nella piazza di Busto Arsizio (Varese). Il Movimento Giovani Padani contrasta le pessime politiche del governo con la sola forza delle idee, non con atti di violenza. Il coordinamento, preso atto di quanto accaduto, provvederà a emanare provvedimenti disciplinari verso i responsabili.

Ci sono poi quelle di Liberi e Uguali, il partito a cui fa riferimento la stessa presidente della Camera. In una nota a firma di Stefano Catone e Stella Casola, esponenti varesini di LeU, si legge:

Una immagine violenta, sessista e razzista allo stesso tempo: peggio di così era difficile fare. Come abbiamo imparato in questi anni, chi difende i diritti umani è sempre più spesso bersaglio di attacchi come questo, e lo è ancor di più se è donna. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a Laura Boldrini: sappia che anche in provincia di Varese ci sono donne e uomini che sono al suo fianco.

Anche lo stesso leader di LeU, Pietro Grasso, ha fortemente contestato la scelta dei giovani padani. Ecco ad esempio cosa scrive su twitter:

Non ho parole per descrivere il disgusto provato nel vedere le immagini di Busto Arsizio. Un fantoccio raffigurante Laura Boldrini da bruciare in piazza. Chi brucia fantocci ricorda chi bruciava i libri e il motivo per cui lo faceva. La mia solidarietà a Laura. pic.twitter.com/mbZ5vhtlH6 — Pietro Grasso (@PietroGrasso) 25 gennaio 2018

Anche tutti i principali sindacati della provincia di Varese esprimono la propria solidarietà a Laura Boldrini. In una Umberto Colombo, Adria Bartolich, Antonio Massafra (rispettivamente di CGIL Varese, Cisl dei Laghi e Uil Varese)

condannano fermamente il gravissimo episodio, esprimono solidarietà alla terza carica dello Statoe preoccupazione per gli inaccettabili toni di intolleranza, in particolare in questo momento dove sono ancor più necessari da parte di tutte le forze politiche e le istituzioni, responsabilità e senso dello Stato.

Parole di condanna arrivano anche dall’ANPI. Liberto Losa, il presidente di ANPI Busto Arsizio, dice: