Le scuole Pascoli al lavoro per ottenere la certificazione “green”

Le scuole G. Pascoli di Solbiate Olona hanno intrapreso il cammino per ottenere la certificazione di Green School.

Primo obiettivo è la riduzione dei rifiuti che si otterrà iniziando dalla raccolta differenziata dei rifiuti stessi. Con questo obiettivo, la “Squadra dei Rifiuti”, costituita da un Responsabile Rifiuti eletto da ogni classe, dopo sopralluoghi negli spazi scolastici (aule, laboratori, palestra, …) e interviste al personale non docente, ha scritto una lettera al Sindaco e all’Ufficio Ecologia per ottenere dopo le vacanze natalizie i contenitori per poter effettuare tale differenziazione, essendone la scuola sprovvista.

L’intera squadra si è recata presso gli uffici comunali dove la lettera è stata protocollata con il fine di ottenere la consegna dei contenitori; nel contempo è iniziata la pesatura dei rifiuti così come vengono a tutt’oggi smaltiti, per poter poi effettuare la separazione dei pesi in base alla tipologia, e si è avviata la distribuzione e il ritiro dei questionari-interviste alle famiglie.

Stimolati da questo tema, le classi 3^ e 4^ hanno inoltre pensato di partecipare al concorso promosso da Consorzio Ecolamp- Legambiente sul corretto smaltimento delle lampadine “Accendiamo l’idea” e al concorso nazionale “Glass Circle” promosso da Assovetro e Co.Re.Ve per sensibilizzazione all’uso e riuso del vetro.”