Le stelline di GODiving portano il loro regalo di Natale a Cuasso

Le stelline di GODiving anche quest’anno si sono date da fare e durante una serie di manifestazioni svolte nel periodo natalizio hanno permesso al gruppo subacqueo varesino di raccogliere una somma di denaro che verrà donata a due importanti realtà sociali del territorio.

Domenica a Cuasso al Monte GODivin consegnerà alla Comunità il Sorriso e al gruppo sportivo disabili ASA di Anffas Varese i fondi raccolti con la manifestazione “Adotta una Stellina”.

Un’iniziativa che ha coinvolto tante persone, compresi i bambini della Scuola materna Maffei di Porto Ceresio: «I bambini hanno gradito il coinvolgimento nella realizzazione di stelle dipinte con vernice fluorescente. Così i loro nomi hanno brillato in riva al lago. Per allietare il gesto dell’adozione i più piccoli hanno confezionato dei chiudi pacco con pigne e nastri. Il progetto è stato condiviso con le famiglie e sostenuto dall’idea che Natale è un dono pensato per chi attende un aiuto di cuore».

La semplice cerimonia di consegna delle donazioni alle associazioni sociali, aperta a tutti, è in programma domenica 21 gennaio alle 11 alla Comunità il Sorriso a Cuasso al Monte (in via Imborgnana 1). Nell’occasione si potrà visitare questa struttura residenziale dedicata all’assistenza di disabili.

Si conclude così l’attività natalizia di GODiving, mentre proseguono gli appuntamenti settimanali con le immersioni subacquee e i corsi presso la piscina Comunale di Varese.

«GODiving ringrazia tutti coloro che, dalla Valceresio a Busto Arsizio, hanno donato tramite l’adozione delle stelline o lanciando delle monete sul Presepe Sommerso di Porto Ceresio. Ringraziamo anche gli enti, le associazioni e le imprese che hanno supportato i progetti natalizi e, in particolare, ricordiamo l’Ocean Bar di Porto Ceresio che ha messo a disposizione l’elettricità per illuminare la natività subacquea».

GODiving propone corsi di sub, snorkeling e apnea (anche in collaborazione con Centro Studi CSI e il Comune di Varese), immersioni guidate nei nostri laghi e al mare, come pure iniziative culturali ed ecologiche mirate ad aumentare la consapevolezza della fragilità dell’ecosistema delle acque dolci.