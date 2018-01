L’eclettica Naturelle protagonista al Seven

Natasha Bargna, in arte Naturelle. Padre canturino, madre del Burundi, la vocalist per metà lariana non può non amare la black music e lo si sentirà sabato 27 gennaio al ristorante Seven del Casinò Campione d’Italia nell’ambito di “Special Night Lives”, cena a lume di candela con la voce intensa e calda di Naturelle come colonna sonora che spazia dal soul al pop tramite la musica dance.

Interprete e modella, Naturelle ha reso fertile la contaminazione di folk e jazz, fondendo in chiave eclettica ogni proprio recital. Con un repertorio di classici soul e funky, oltre che di brani pop e rock adattati in chiave acustica, a Campione d’Italia Naturelle proporrà anche canzoni scritte appositamente per lei, a conferma della considerazione di cui gode: una delle voci oggi più interessanti, apprezzata pure in Canton Ticino in occasione del Lugano Estival Jazz.

Sabato, 27 gennaio alle ore 20, l’appuntamento, in collaborazione con Musicontacts Milano, è di quelli capaci di riscaldare la più tenera intimità pur nello scenario luminoso del più grande casinò del continente.