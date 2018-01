Legislatura agli sgoccioli, il Consiglio regionale fissa le ultime sedute

In apertura della seduta d’aula del Consiglio regionale lombardo, il Presidente Raffaele Cattaneo ha informato sulle decisioni prese della Conferenza dei Capigruppo, riunitasi nel pomeriggio di ieri, per stabilire il calendario delle sedute di Consiglio regionale del 16 e 17 gennaio, le ultime della X legislatura.

L’Aula discuterà il Progetto di legge sugli interventi di sostegno alle vittime del dovere e gli altri provvedimenti che saranno approvati dalle relative Commissioni entro giovedì 11 gennaio.

I progetti di legge in discussione riguardano la razionalizzazione dell’ordinamento regionale con relativa abrogazione di disposizioni di legge, le modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 sulle Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, le modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016 sulla Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale e la promozione e valorizzazione del termalismo lombardo.

In discussione nelle Commissioni ci sono anche le modifiche agli articoli 38 e 39 della l.r. n. 27/2015 riguardanti le Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, l’Istituzione del Codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze, la Risoluzione sugli interventi di miglioramento degli standard di tutela ambientale in Lomellina e la proroga delle linee guida e priorità d’intervento per la promozione della pratica motoria in Lombardia nel triennio 2015 – 2017

La Conferenza dei Capigruppo ha anche preso atto dell’imminente presentazione di un Progetto di legge che prevede misure di sostegno a favore delle emittenze locali, a conclusione dell’istruttoria condotta dal gruppo di lavoro appositamente costituito: anche per questo provvedimento è necessaria l’approvazione in Commissione entro giovedì per l’iscrizione all’ordine del giorno delle prossime sedute d’Aula.