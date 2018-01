Legnaia in fiamme, Vigili del fuoco al lavoro a Mezzana

Molta preoccupazione, questa mattina, nella frazione di Mezzana, a Somma Lombardo, per un incendio scoppiato in via Battisti.

A prendere fuoco una legnaia, posta nelle vicinanze di un’abitazione. Questo, insieme al notevole fumo provocato dall’incendio, ha fatto partire diverse segnalazioni ai Vigili del fuoco, che sono intervenuti con quattro mezzi e non senza difficoltà, dal momento che le vie d’accesso all’abitazione sono particolarmente strette.

In breve i Vigili del fuoco hanno avuto la meglio sulle fiamme e l’allarme è rientrato poco prima delle 9,30.