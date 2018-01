Leonardo, crescita sostenibile e redditività a doppia cifra nel 2020

Il consiglio di amministrazione di Leonardo, presieduto da Gianni De Gennaro, ha approvato il piano industriale 2018-2022 focalizzato su iniziative per la crescita del gruppo.

LE AZIONI DI LEONARDO PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE

Leonardo punta sull’export e i mercati internazionali, che permettono alla società di guardare con fiducia alle opportunità esistenti per i propri core business. Il modello “One company” si è rivelato la scelta giusta dal punto di vista operativo. Ora, secondo i vertici di Leonardo, occorre una accelerazione per garantire la sostenibilità del business nel medio-lungo periodo, sfruttando al meglio la società unica, rafforzando la struttura aziendale e migliorando l’approccio commerciale.

Il piano industriale 2018-2022 si basa pertanto su un percorso di trasformazione che sarà articolato e implementato sulle seguenti aree: ottimizzazione del modello operativo (“Leonardo 2.0”) attraverso una struttura organizzativa centrale in grado di supportare con efficacia l’azione dei business e di condividere e generare buone pratiche, un’identità più forte e una gestione delle risorse più integrata. E ancora, un approccio al cliente più efficace, attraverso una forte spinta allo sviluppo commerciale internazionale, un processo di customer support e di presidio dei clienti strutturato e crossbusiness e una governance efficace dell’innovazione tecnologica.

Investimenti mirati a supportare la crescita, focalizzati su prodotti e tecnologie chiave e sullo sviluppo della rete commerciale. Una maggiore focalizzazione sui costi attraverso un programma di cost transformation pervasivo e trasversale a tutto il gruppo, con l’obiettivo di migliorare la competitività dei prodotti e investire nella crescita, razionalizzazione del portafoglio prodotti (“Portfolio Reshaping”) con focus sull’allocazione di risorse sui business core, anche attraverso partnership.

LA DIVISIONE ELICOTTERI

Affrontate, con specifiche azioni mirate, le difficoltà temporanee nel settore elicotteri, confermando la fiducia nei punti di forza che lo contraddistinguono. Gli Elicotteri sono un business di eccellenza a livello internazionale, con una solida strategia di prodotto. La divisione dispone di una gamma di prodotti leader nei settori di riferimento, molto apprezzati dai clienti, con quote crescenti nei segmenti di mercato più appetibili. Le difficoltà che hanno influito sulla performance del 2017 sono state chiaramente comprese e sono state intraprese azioni in termini di cambiamento dell’organizzazione, dei processi e delle persone. Sono presenti segnali positivi sui mercati ed è stato implementato un piano chiaro per ripristinare la redditività a doppia cifra nel 2020.

REDDITIVITA’ IN DOPPIA CIFRA

I vertici di Leonardo prevedono nel corso dei prossimi 5 anni il raggiungimento di questi obiettivi: crescita media annua degli Ordini (CAGR) 2018-2022 superiore al 6%, con un book-to-bill superiore o uguale a 1, crescita media annua dei ricavi (CAGR) 2018-2022 compresa tra il 5% e il 6%, supportata dal solido portafoglio ordini e dall’acquisizione di nuovi ordini, crescita media annua dell’Ebita (CAGR) 2018-2022 compresa tra 8%-10% e redditività attesa superiore al 10% nel 2020, generazione di cassa in crescita dal 2020, grazie all’acquisizione di nuovi ordini e al miglioramento della redditività, mantenimento di una struttura finanziaria solida e flessibile, immutato impegno verso una strategia finanziaria disciplinata con l’obiettivo di ritornare ad un credit rating “investment grade” e perseguire il giusto bilanciamento tra la riduzione dell’indebitamento e degli oneri finanziari, il necessario sostegno agli investimenti e un’adeguata remunerazione degli azionisti.