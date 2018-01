Liberi e Uguali, appuntamento a Varese

Liberi e Uguali, la nuova formazione che fa riferimento a Pietro Grasso, si ritrova a Varese per concretizzare il proprio percorso in vista delle elezioni di inizio marzo.

L’appuntamento è per giovedì 4 gennaio alle ore 21 presso la sede ARCI di via Monte Golico 14/16.

“Il nostro compito è quello di offrire una nuova proposta per il paese, sfiancato da una legislatura fallimentare, piena di errori e contraddizioni –spiega Giorgio Maran del coordinamento provinciale- E’ stata tradita ogni promessa della scorsa campagna elettorale, noi vogliamo non succeda più.

Tre punti da cui partire: lotta a un’oligarchia che alimenta le diseguaglianze e sfrutta il lavoro precario e sottopagato. Ambiente, ambiente e ambiente: non a caso Rossella Muroni, la ex presidentessa di Legambiente, ha accettato di coordinare la nostra campagna. Diritti per tutti: dall’accoglienza ai migranti, alla parità di salario e non solo per le donne, a veri matrimoni per le persone dello stesso sesso.

Per farlo abbiamo bisogno anche dell’aiuto di chi è deluso e sfiduciato, per questo non ci siamo fermati durante le feste e ci ritroviamo giovedì sera a Varese. Sarà un incontro per iniziare a organizzarci e da cui dovranno emergere le proposte di candidature che emergono dalla società. Democrazia e partecipazione possono essere faticose ma sono l’unica via per ridare il potere di decisione a chi lo deve esercitare: i cittadini”.

Liberi e Uguali – Varese