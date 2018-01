Liberi e Uguali raccoglie le firme per la lista alle Regionali

Parte la campagna di raccolta firme di cittadini votanti e residenti in Lombardia per la presentazione della lista alle regionali di Liberi e Uguali. Due i gazebo previsti nei prossimi giorni.

A Busto Arsizio in via Milano, angolo Via Don Minzoni (o luogo vicino sotto i portici) sabato pomeriggio 20 gennaio, dalle ore 15.30 alle 18.30 e domenica mattina 21 gennaio, dalle ore 9.30 alle 12-30;

Sempre a Busto Arsizio al mercato di via Piemonte, giovedì mattina 25 gennaio, dalle ore 9.30 alle 12;

Borsano di Busto Arisizio, nella sede del “Quadrifoglio” in Via Lodi, 29/A, giovedì 25 gennaio, dalle ore 20.45 alle ore 22.30.

È importante essere muniti di Carta d’Identità o documento equipollente. Si ricorda che un elettore non può firmare più di una lista.