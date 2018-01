L’intervista “sfogo” di Maroni nella quale dice che Salvini è un leader stalinista

Sono dichiarazioni non scontate e senza filtri quelle apparse sul quotidiano Il Foglio nell’intervista al Presidente uscente Roberto Maroni firmata dal direttore Claudio Cerasa.

Un’intervista nella quale il Governatore riflette a tutto tondo sulla sua scelta di non ricandidarsi (elezioni regionali Lombardia 2018) e sulla politica nazionale ed internazionale ma, soprattutto, un’intervista nella quale fa dei ragionamenti molto forti nei confronti del segretario leghista Matteo Salvini.

“Sono dispiaciuto per le dichiarazioni sprezzanti e sorprendenti nei miei confronti del mio segretario – è riportato nel colloquio tra i due -, pretendevo che il segretario del mio partito non utilizzasse la mia scelta di vita per cercare di colpirmi. Di fatto, invece, mi sembra stia avvenendo questo. Il segretario del mio partito tende a osservare la realtà con un filtro che gli viene offerto dalle persone che lo circondano e queste persone quando gli presentano un problema non offrono sfumature ma tagliano tutto con l’accetta”.