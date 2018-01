“L’Ispetuur”, al Teatro San Pio si ride

Sabato 3 febbraio al Cinema Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo sbarca “L’ISPETUUR”, commedia dialettale in tre atti di Alfredo Caprani liberamente ispirata al “Revisore” di Nikolaj Gogol.

“L’Ispetuur” è un’esilarante satira sul mondo politico che governa una città di provincia con protagonisti il sindaco e la sua giunta. Si sparge la voce che, per

controllare l’amministrazione locale, sarà in arrivo un alto funzionario del Ministero romano; la notizia porta un evidente scompiglio tra i corrotti protagonisti che, maldestramente, cercheranno di far fronte alle loro malefatte aggravando le loro posizioni.

A portare in scena la commedia sarà la Compagnia teatrale “Attori per caso” di Saronno. Gli attori di questa compagnia sono forse diventati tali ‘per caso’ ma la compagnia sicuramente no; eravamo infatti all’inizio dell’anno 2003 quando tre adulti, abituali frequentatori della parrocchia Regina Pacis di Saronno, si domandarono: “quest’anno ricorrerà il 45° di ordinazione sacerdotale del don, perché non cerchiamo qualche ‘aspirante attore’ e formiamo una piccola compagnia in modo che a Giugno, in occasione dell’anniversario, potremo dare una rappresentazione in suo onore”? Fu così che i primi sette “Attori per caso” il 21 Giugno 2003 diedero la loro prima rappresentazione sotto il tendone allestito nel cortile dell’oratorio e riscossero subito l’approvazione sia degli spettatori che del ‘festeggiato’ e questo diede loro lo stimolo per continuare l’avventura.

La compagnia, che nel frattempo si è ingrandita e dispone di un proprio teatro dove provare ed esibirsi, è interamente costituita da dilettanti, è iscritta al G.A.T.a.L. (Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia) e si è specializzata nella rappresentazione di commedie in dialetto milanese.

“L’ISPETUUR”

Compagnia teatrale “ATTORI PER CASO” di SARONNO

SABATO 3 FEBBRAIO 2018 ORE 21,00

CINEMA TEATRO SAN PIO SALA DELLA COMUNITA’

Piazza Conciliazione, 2 UBOLDO

Biglietto: € 10,00 (posto unico)

Prenotazioni: www.teatrosanpio.uboldo.info – tel. 328.7444674