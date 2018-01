Lista Fontana, spuntano nomi a sorpresa

La Lista fontana a Varese è pronta ed emergono le prime indiscrezioni.

Viene dal mondo dello sport Sara Bertolasi, 29 anni, canottiera italiana di Busto Arsizio, che ha annunciato il suo ritiro nel 2016 dopo aver partecipato a due olimpiadi. E’ consigliere federale delle federazione italiana ed è alla prima esperienza politica.

Sara Bertolasi

Giacomo Cosentino, 31 anni, ex consigliere comunale di Varese, espressione dell’area politica di destra Orizzonte Ideale, un tempo in Alleanza Nazionale, poi Pdl e oggi in bilico tra Forza Italia e fratelli d’Italia.

Giacomo Cosentino

Eleonora Paolelli, 35 anni, sindaco di Bodio Lomnago, leghista, laureata, esercente, è stata eletta in comune nel 2014, si è sposata a settembre proprio a Bodio.

Eleonora Paolelli

Genny Santi, 40 anni, (foto di copertina) sindaco di Porto Ceresio. E’ stata eletta nel 2016, libera professionista, è uno dei sindaci emergenti dei comuni del territorio. Non è iscritta ad alcun partito ma la sua presenza nella lista Fontana per il centrodestra è una sorpresa negli ambienti politici, dove invece veniva spesso indicata come più affine al Pd.

Nella lista vi saranno almeno altri due sindaci del territorio e una donna di Busto Arsizio proveniente dal mondo imprenditoriale. Saranno ufficializzati nelle prossime ore.