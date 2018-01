Lite al McDonald’s, ferito un uomo

Un uomo di 31 anni è stato ferito questa sera, sabato 13 gennaio, durante una lite al McDonald’s di Varese, in via Morosini. L’aggressione è avvenuta attorno alle 20.30. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe stato colpito con un coltello. E’ stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Circolo. Sul posto, chiamati dagli altri avventori e dai dipendenti, sono arrivate auto della Polizia e dei Carabinieri, oltre ai sanitari del 118.

(seguono aggiornamenti)