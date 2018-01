Lotteria del Gulliver: tutti i biglietti vincenti

Il Centro Gulliver ricorda che ci sono da ritirare i premi della lotteria di Natale 2017, il cui ricavato servirà a sostenere il progetto “Non restare im…mobile” delle Comunità psichiatriche Nuovi Orizzonti di Cantello.

Ecco i biglietti vincenti:

1° PREMIO: n° biglietto 2868

2° PREMIO: n° biglietto 2937

3° PREMIO: n° biglietto 0873

4° PREMIO: n° biglietto 3917

5° PREMIO: n° biglietto 0392

6° PREMIO: n° biglietto 3273

7° PREMIO: n° biglietto 3831

8° PREMIO: n° biglietto 3883

9° PREMIO: n° biglietto 1142

10° PREMIO: n° biglietto 2657

11° PREMIO: n° biglietto 1236

12° PREMIO: n° biglietto 0963

13° PREMIO: n° biglietto 3809

14° PREMIO: n° biglietto 1985

15° PREMIO: n° biglietto 3887

16° PREMIO: n° biglietto 3771

17° PREMIO: n° biglietto 1475

18° PREMIO: n° biglietto 1899

19° PREMIO: n° biglietto 2854

20° PREMIO: n° biglietto 2462

PREMIO DI CONSOLAZIONE: n° biglietto 2617

Per ritirare i premi, potete chiamare (entro il 20 gennaio 2018) il Centro Gulliver al 0332831305 e chiedere di Alessandra o Ludovica

Ecco l’elenco dei premi in palio

1° premio: week-end per due persone presso la Tenuta Montemagno (AT)

2° premio: TV Samsung 40’’

3° premio: una giornata per due persone al carnevale di Venezia (Morandi Tour)

4° premio: buono d’acquisto da 150,00 euro da Moda e Modi (Cantello)

5° premio: buono spesa da 100,00 euro da Carrefour

6° premio: buono da 100,00 euro da Tigros

7° premio: tour Liberty a Varese (Morandi Tour)

8° premio: cena per due persone presso il Ristorante Tana d’Orso (Varese)

9° premio: coupon di ingressi valido per due persone per la stagione teatrale Red Carpet, organizzata da Teatro Giorni Dispari presso il Teatro Santuccio (Varese)

10° premio: Trattamento Schiena Felice, presso il centro estetico Armonia Estetica e Benessere (Varese)

11° premio: coupon di ingressi valido per due persone per la stagione teatrale SpeaK Easy organizzato da Karakorum Teatro, presso il Teatro Santuccio (Varese)

12° premio: Trattamento pedicure Deluxe, presso il centro estetico Armonia Estetica e Benessere (Varese)

13° premio: coupon di ingressi valido per due persone per la stagione teatrale Teatro per Famiglie (2017-18) Teatro Per Merenda, presso il Teatro Santuccio (Varese)

14° premio: Trattamento illuminante Armony Face, presso il centro estetico Armonia Estetica e Benessere (Varese)

15° Premio: Spremiagrumi elettrico

16° premio: coupon taglio e piega da Menegaldo Nicoletta Parrucchiera (Varese)

17° premio: cesto di Natale con prodotti del settore agricolo del Centro Gulliver

18° premio: prodotto TD Group

19° Premio: buono acquisto di 30 euro presso il negozio Botanique Cheap and Chic (Varese)

20° Premio: cesto di Natale

Premio di consolazione offerto dal negozio Botanique Cheap and Chic (Varese)