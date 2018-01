Lotteria Italia, Lombardia sul podio

Lazio protagonista assoluto nell’ultima edizione della Lotteria Italia: oltre al primato di vendita, in regione arrivano il primo premio da 5 milioni venduto ad Anagni (in provincia di Frosinone), il terzo da 500mila euro a Roma e anche altri 16 premi da 50mila euro ciascuno. Sei dei biglietti vincenti di seconda categoria, riferisce Agipronews, sono stati venduti nella Capitale, altri due ad Anagni, i restanti otto finiscono a Latina, Tivoli, Fiumicino, Anzio, Gallicano, Colleferro, Capena e Monterotondo.

Seconda per premi di seconda categoria la Lombardia: oltre al premio da 2,5 milioni vinto a Milano arrivano altri 9 biglietti vincenti da 50mila euro ciascuno. Terzo posto per l’Emilia Romagna con 7 biglietti vincenti di seconda categoria, 5 a testa per Campania e Toscana. Il Piemonte, dove sono finiti i biglietti da 1,5 e 1 milione di euro, resta a secco di vincite da 50mila.