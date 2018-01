L’ultima truffa: la raccolta fondi per il restauro del mosaico dell’ospedale

Occhio ai truffatori che si travestono da benefattori. La segnalazione arriva da una pagina facebook dedicata a Busto Arsizio:

Buongiorno a tutti, volevo segnalare che c’è una persona, un uomo di mezza età brizzolato, che chiede alle attività commerciali un’offerta per il restauro del mosaico della cappella dell’ospedale di Busto Arsizio, millantando di essere stato incaricato da Don Peppino e da Suor Maria Carla di raccogliere fondi per questa causa. Volevo avvisarvi di diffidare e di non dare offerte, in quanto non c’è alcuna iniziativa promossa dall’ignaro Don Peppino, costernato dell’accaduto. Grazie per l’attenzione e buona giornata a tutti!