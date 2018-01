Lunedì si insedia il nuovo consiglio della Camera di Commercio

Il bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 18 gennaio ha pubblicato il decreto di nomina del nuovo consiglio della Camera di Commercio di Varese. Sono stati nominati: Francesco Riva (Coldiretti) per l’agricoltura, Sandra Landoni (Confartigianatƒo), Giuseppe Albertini (Confartigianato), Daniele Grossoni (Confartigianato), Irene Cotis (Confartigianato) per l’artigianato, Ilaria Broggian (Univa), Marco Monzeglio (Univa), Gianluigi Casati (Univa), Eleonora Merlo (Univa), Daniela Bramati (Confapi) per l’industria. Per il commercio Rudy Collini (Confcommercio), Antonia Zambelli (Confcommercio), Fabio Lunghi (Confcommercio), Christian Spada (Confesercenti).

Per i servizi alle imprese, Giuseppe Vitiello (Univa), Monica Baj (Confartigianato), Santino Taverna (Confcommercio), Giuseppe Ossoli (Cdo). Per le cooperative Daniele Giani (Confcooperative), per il turismo Giordano Ferrarese (Confcommercio), Maurizio Baruffi (Univa) per trasporti e spedizioni, Maurizio Cassani (Abi) per il credito e le assicurazioni.

Per le organizzazioni sindacali Umberto Colombo (Cgil), per le associazioni dei consumatori Valeria Cattoretti (Associazioni tutela consumatori) e Luigi Jemoli (Ordine degli ingegneri) come rappresentante dei liberi professionisti.

Il nuovo consiglio camerale si insedierà lunedì 22 gennaio alle 17 presso la sede della Camera di Commercio di piazza Montegrappa per la nomina del presidente.