Maculopatia: visite gratuite all’ospedale di Varese

Visite gratuite per individuare la “maculopatia”.

Ha preso il via anche a Varese la Prima Campagna Nazionale di Prevenzione e Diagnosi della Maculopatia promossa su tutto il territorio nazionale con il patrocinio delMinistero della Salute e della Società Oftalmologica Italiana (SOI).

L’iniziativa prevede, fino al 23 febbraio prossimo, visite oculistiche gratuite presso venti Centri italiani aderenti.

Per usufruire dello screening gratuito è necessario prenotare la propria visita sul sitowww.maculopatie.com.

L’équipe di specialisti guidata dal Prof. Claudio Azzolini, direttore della S.C. Oculistica dell’Ospedale di Circolo di Varese, sarà a disposizione per diagnosticare la presenza di qualsiasi forma di maculopatia ed eventualmente suggerire le opportune terapie. A Varese, i cittadini interessati, una volta prenotata la prestazione, potranno recarsi all’Ospedale di Circolo di Varese in viale Borri 57, Ambulatori di Oculistica – padiglione 5 – 3° piano

La Campagna è indirizzata a persone di età superiore a 50 anni, periodo della vita in cui solitamente si possono presentare le prime avvisaglie della malattia. Le maculopatie determinano, nel lungo periodo,una grave riduzione della capacità visiva e una severa distorsione della vista che possono gravemente alterare la qualità di vita del paziente, sino a condurlo alla cecità. Nella sua forma iniziale, la malattia si presenta senza sintomi, per questo è indispensabile la diagnosi precoce. I dati hanno mostrato che solo il 10 per cento degli italiani ha una conoscenza e una consapevolezza della gravità della maculopatia, sia essa dovuta alla degenerazione senile, sia al diabete.