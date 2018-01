I maghi del barbecue si sfidano a Casciago

Befana affumicata a Casciago dove, nella giornata di sabato 6 gennaio, va in scena la seconda edizione di “Low and Snow“, una gara a squadre per i maghi del barbecue che potranno essere osservati da vicino da appassionati e curiosi.

Galleria fotografica Casciago \"fumé\" con la gara di Barbecue 4 di 24

Grazie all’organizzazione del “BBQ team” varesino “I Porci Scomodi” (vincitori del campionato italiano e portacolori azzurri al Mondiale di Irlanda 2017) in piazza Cavour – davanti al locale “Bi Birre&Bistrot” – si terrà una gara golosa e appassionante. Le squadre in lizza dovranno proporre tre portate, rigorosamente cucinate sul barbecue, che saranno giudicate da una giuria di esperti del settore. (La fotogallery si riferisce all’edizione 2017)

I grigliatori sono chiamati a preparare un piatto di carne (la bistecca), uno di pesce (la tartare di salmone) e a cimentarsi con il “mistery box” a sorpresa. La battaglia sarà aperta a una decina di formazioni provenienti dal Varesotto e dalle province limitrofe mentre la giornata sarà riscaldata dal pranzo (dalle 12), dall’arrivo della Befana (alle 15 circa) e dalla possibilità di gustare “beer brulé” e panettone alla griglia con il mascarpone. Lo scorso anno (QUI il resoconto) a vincere furono i brianzoli del team “All You Can Smoke”; la sfida al loro trono è lanciata: si comincia intorno alle 8,30, premiazione alle ore 17.