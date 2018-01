Malnate, la comunità in lutto per la scomparsa di Eugenio Paganini

La comunità di Malnate è in lutto. Nella serata di ieri sera è venuto a mancare Eugenio Paganini, noto avvocato malnatese, da sempre impegnato nella vita pubblica malnatese.

Era stato candidato Sindaco per l’Ulivo nel 2007 e dal 2011 al 2016 aveva rivestito la carica di Consigliere Comunale.

Il cordoglio e la commozione del sindaco Astuti sono di grande intensità: “La scomparsa di Eugenio ci lascia attoniti. Proviamo un grande dolore per la perdita di una figura che si è dedicato alla vita pubblica con passione, competenza, dedizione. Perdiamo un professionista che ha molto amato il suo lavoro. Ma soprattutto perdiamo un amico sincero, compagno di tante battaglie, combattivo e volitivo in ogni sua convinzione. Prendo a prestito le parole di un mio caro amico: Eugenio, per molti di noi, ha avuto una valenza simbolica notevole: è con la sua candidatura a Sindaco che molti si sono avvicinati e appassionati alla vita politica e amministrativa Oggi viene a mancare un grande esempio, sotto molti aspetti, e la tristezza non può che essere il sentimento comune di tutti i malnatesi. Un forte abbraccio a Donatella, Eleonora e Marta”.