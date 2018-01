Malore mentre lavora, i ragazzi lo vedono e gli salvano la vita

Un imprenditore edile di 52 anni che questa mattina stava eseguendo lavori al muretto nel giardino di un’abitazione privata in via Verdi a Varese, si è accasciato a terra colpito da un arresto cardiaco.

Al momento del malore l’uomo era solo ma fortunatamente è stato notato da alcuni ragazzi che stavano passando di lì e che hanno allertato prontamente i soccorsi chiamando il 112.

Sul posto sono state inviate l’automedica del “Circolo” e un’ambulanza di Areu i cui equipaggi hanno tentato per oltre 30 minuti di rianimare il malcapitato: l”intubazione, la somministrazione di farmaci e scariche del defibrillatore hanno consentito di ripristinare il battito cardiaco e consentire il trasporto nel pronto soccorso di via Guicciardini.

Sul posto è intervenuto anche personale della questura di Varese.

Sembra che le persone che hanno chiesto aiuto fossero alcuni ventenni a bordo di un’auto in colonna per dei lavori: erano lì per caso, quando hanno assistito alla scena e attivato subito allertato i soccorsi.

Senso civico, un pizzico di fortuna e tempestività nei soccorsi hanno permesso di mantenere in vita l’uomo.