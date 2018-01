Maltrattava e perseguitava l’ex compagna, arrestato

Nelle prime ore della mattina, a Canegrate, i Carabinieri della Stazione di Parabiago hanno tratto in arresto, per maltrattamenti in famiglia, un 31enne pregiudicato italiano che stava danneggiando l’autovettura della propria ex compagna minacciandola, nel contempo, di morte.

I Carabinieri hanno messo al sicuro la donna ed hanno potuto accertare, in un’indagine lampo, che i soprusi, tra cui minacce e percosse, andavano avanti da tempo e che l’uomo non accettava il termine della breve relazione sentimentale avuta con la donna. Il malfattore è stato infine condotto presso il carcere di Busto Arsizio su disposizione dell’A.G. inquirente.