La mamma-blogger denuncia: “Aggredita dagli addetti del parcheggio”

Insultata e aggredita da un addetto dei parcheggi privati intorno all’aeroporto di Malpensa. Sta facendo notizia la disavventura della blogger di “Mammainviaggio”, seguitissima anche su Facebook.

La blogger 32enne è rientrata a Malpensa, con la famiglia, mercoledì sera. All’uscita del terminal, la famiglia – che risiede in Piemonte – è rimasta 45 minuti al freddo in attesa del minivan che porta dall’aeroporto a uno dei tanti parcheggi spuntati come funghi, negli ultimi 20 anni, intorno all’aeroporto. Un servizio privato per cui si paga: quando la blogger ha sollecitato l’invio del minivan sarebbe stata insultata e poi, all’arrivo degli addetti, anche aggredita.

«Mi hanno rotto gli occhiali, sono stata ferita al labbro e a mio marito hanno rotto una costola, mentre le nostre bambine assistevano terrorizzate alla scena» denuncia la blogger, che ha 7300 fan su Facebook e ha raccolto migliaia di visualizzazioni nel suo video di denuncia (o meglio: due video, uno nell’immediatezza e uno il giorno dopo). «Poi, oltre alle botte e agli insulti, sono arrivate anche le minacce di morte».

La donna ha dichiarato di aver sporto denuncia ai carabinieri. Nel filmato non viene indicato il nome della società che gestisce i parcheggi (sono decine, intorno a Malpensa), per evitare contro-querele e compromettere le indagini sull’episodio. Proprio in questo periodo di ferie natalizie nei paesi intorno all’aeroporto si assiste, come anche in estate, al moltiplicarsi degli spazi affittati per rimessaggio auto, anche su terreni a prato.