Manager svizzero, scomparsa volontaria?

Si tratta, per ora, di una scomparsa volontaria quella del manager svizzero Enrico Maccari, 55 anni, allontanatosi da casa la sera di natale e di cui si sono perse le tracce: la sua auto è stata trovata a Milano, in viale Monza, ma dell’uomo ancora nessuna notizia.

Uno dei figli, residente a Ferrera, ha denunciato la scomparsa a Varese e avrebbe anche contatto un investigatore privato. La squadra mobile di Varese ha visionato l’autovettura, ma la procura per ora mantiene prudenza: il fascicolo non ipotizza reati, ma naturalmente non è ancora chiaro che cosa sia accaduto, la famiglia è fortemente preoccupata. Nei gironi scorsi i familiari si sono rivolti ai media locali e nazionali, per chiedere aiuto.

La sua storia