Manca il capotreno per entrare in Italia, il treno si ferma al confine

Decine di frontalieri-pendolari bloccati a Stabio: il treno S40 Bellinzona-Varese è arrivato regolarmente a Stabio alle 17.36, diretto alla città giardino. Ma alla stazione di confine si è fermato: mancava il capotreno, fornito da Trenord, bloccato per un guasto a un’altra corsa.

La spiegazione sulla «mancanza del personale viaggiante» è stata data anche all’altoparlante della stazione di Stabio, provocando una (comprensibile) irritazione nei viaggiatori. Trenord spiega che il capotreno non è arrivato al confine perché rimasto bloccato da un altro guasto, che ha interessato un convoglio che si trovava in viaggio in Svizzera. Insomma, una serie di disagi a catena.

In ogni caso, il risultato è stato questo: viaggiatori sulla banchina, costretti ad attendere il treno successivo, che è stato fatto arrivare sulla banchina normalmente riservata ai treni direzione Mendrisio-Lugano, dal momento che il binario verso Varese era occupato dal treno “arenatosi” per mancanza di personale.

«Su sette minuti di viaggio 35 minuti di ritardo» commenta sconsolato un neo-utente della ferrovia. Purtroppo chi ha scelto la nuova ferrovia segnala di aver già avuto a che fare con soppressioni di corse. E le Ferrovie Svizzere, settimana scorsa, hanno anche segnalato i problemi nella gestione congiunta del “passaggio di frontiera”, legate soprattutto alla documentazione per il personale (va detto che il sistema ferroviario prevede una certa rigidità, a garanzia di sicurezza). Ai viaggiatori non resta che sperare che i disagi siano legati a questo periodo di “rodaggio” e che in futuro il servizio sia più regolare.