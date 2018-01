Come mangiare bene per avere un bel sorriso

Ci avete mai pensato? L’alimentazione è protagonista e causa anche della salute dei denti e della bocca.

Esistono infatti cibi “amici del sorriso” che non dovrebbero mai mancare sulla tavola, proprio per mantenere la bellezza e il benessere del cavo orale. Ma ci sono anche cibi che possono danneggiare i denti e vanno quindi consumati con moderazione ed attenzione.

Per raccontare qual è il miglior modo per mangiare e mantenere un sorriso splendido, al ristorante Buongusto Tigros di Buguggiate ci saranno Cesare Rossi, Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria e lo chef Fabio Sauli della Locanda del Chierichetto Gurone di Malnate.

L’appuntamento, che è il penultimo di questo ciclo, è per le 17 di lunedì 22 gennaio: le prenotazioni sono chiuse per l’evento, ma è possibile comunque presentarsi al ristorante.