Marcialonga: i risultati dei varesini. Il migliore è Bosetti

Domenica 28 gennaio si è disputata, tra le valli di Fiemme e di Fassa, la gara più famosa e difficile nel panorama dello sci di fondo italiano, la Marcialonga, arrivata alla sua 45a edizione.

La prova è stata vinta dal russo Ilya Chernousov (2h48’08”) davanti ai norvegesi Tore Bjoerseth Berdal e Morten Eide Pedersen e non ha visto azzurri tra i grandi protagonisti (31° Brigadoi). Tra le donne invece successo per la svedese Britta Johanssson Norgren sulla ceca Katerina Smuna e sull’altra svedese Lina Korsgren. 23a l’italiana Chiara Caminada, comasca di Brienno.

Come al solito però, oltre alla sfida ad alta velocità sugli sci stretti dedicata ai migliori, la Marcialonga è stata una prova per migliaia di grandi appassionati del fondo, atleti amatoriali che attendono anno dopo anno la regina delle gare tricolori per misurarsi sui 70 chilometri del percorso. Tra di loro, anche nel 2018, un discreto numero di sciatori provenienti dal Varesotto: lontani i fasti di Marco Cat Cattaneo, capace più volte di lottare per i primissimi posti, è comunque bello vedere tanti “bisonti” impegnarsi anche con buoni risultati.

Il migliore varesotto è risultato anche questa volta Luca Bosetti, per il quale la Marcialonga è una vera e propria malattia ereditaria (ne parlammo QUI): il 27enne di Gavirate, tesserato per lo Sci Nordico Varese, è stato il 489° assoluto al traguardo con il tempo di 3h43’45”. Tra i prime mille classificati c’è anche l’indunese Sabino Maffei, classe 1949, a sua volta portacolori del “Nordico Varese”.

Di seguito tutti i piazzamenti della nostra provincia (secondo quanto siamo riusciti a estrapolare dalla classifica generale. Segnalateci eventuali aggiunte:

489 – Luca BOSETTI (Gavirate – SNVa) – 3h43’45”

897 – Sabino MAFFEI (Induno Ol. – SNVa) – 4h06’09”

1.870 – Marco OLDANI (Castellanza – SNVa) – 4h49’36”

2.418 – Emiliano CERANA (Marnate – Sc Cunardo) – 5’13’42”

2.498 – Luigi VIGEZZI (Cunardo – Sc Cunardo) – 5h18’02”

3.018 – Marco BOSETTI (Gavirate – SNVa) – 5h40’20”

3.119 – Giorgio GOI (Varese – SNVa) – 5h44’11”

3.600 – Simone CROSTA (Cardano al C. – Sc Gallarate) – 6h06’45”

3.727 – Andrea SOTTOCORNO (Varese – Sc Gallarate) – 6h13’49”

4.238 – Giorgio BOLOGNINI (Induno Ol. – SNVa) – 6h42’49”

4.304 – Gianluca PONTI (Samarate – Sc Cunardo) – 6h46’53”

4.644 – Giuseppe GRAUSO (Busto A. – Sc Cunardo) – 7h12’54”

4.645 – Stefano FERRARIO (Busto A. – Sc Cunardo) – 7h12’55”

4.865 – Andrea D’AGARO (Besnate – Sc Gallarate) – 7h34’29”

5.381 – Barbara FERRARIO (Busto A. – Sc Cunardo) – 8h41’10”

5.405 – Pasqualina DEL CURTO (Induno Ol. – SNVa) – 8h48’22”

5.525 – Stefania DONA’ – (Busto A. – Sc Cunardo) – 9h18″48″